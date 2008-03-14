共贏新格局 智造新東莞

——2016世界莞商大會在廣東東莞召開

（本報記者張國強東莞報道）2016世界莞商大會於9月8日在廣東東莞召開，全球莞商精英匯聚，八方賓朋雲集東莞，深化合作，共謀發展。海內外莞商代表、有關專家學者、在東莞經商的世界各地企業家代表以及媒體記者等約1300人參會。

2016年世界莞商大會由世界莞商聯合會主辦，東莞市委、市政府、市委統戰部、市工商聯、市海外聯誼會作為支持單位。

從一個傳統農業縣到享譽全球的“世界工廠”，東莞經濟社會發展的奇跡舉世矚目。在此過程中，一大批或成長於東莞、或在東莞發展創業的企業家，都隨著改革開放的腳步發展壯大，奮力開拓世界範圍內的莞商商業版圖，成為一支聞名中外的商業勁旅，為東莞經濟發展作出了巨大貢獻，被東莞市委書記呂業升稱之為“東莞經濟發展的脊梁”。

9月8日上午10時，2016世界莞商大會在市會議大廈正式開幕。中央駐港聯絡辦公室副主任楊健，廣東省委常委、省委統戰部部長林雄，省政協副主席林木聲，東莞市領導呂業升、梁維東、李小梅、姚康、甄瑞潮等出席大會。大會首先由主持人宣讀了副省長袁寶成發來的賀信。

在賀信上，袁寶成對新當選的世界莞商聯合會第二屆理事會成員表示祝賀。他說，莞商這一群體，已成為東莞經濟社會發展不可或缺的脊梁力量，為促進東莞經濟騰飛和崛起做出了不可磨滅的貢獻。4年來，廣大莞商通過聯合會這個大家庭，有力地推動了互動、交流、合作和抱團發展。

袁寶成表示，希望廣大莞商在世界莞商聯合會的協調和推動下，把世界莞商大會打造成凝聚莞商向心力的橋梁紐帶，促進莞商合作對接的投資平臺，宣傳弘揚莞商精神的重要窗口，為東莞在更高起點上實現更高水平發展再立新功。

廣東省工商聯副主席盧小周在大會上宣讀了省工商聯的賀信，並代表全省30多萬工商聯會員對大會隆重召開表示熱烈祝賀。他說，東莞是廣東改革開放的縮影，莞商是東莞奇跡的親曆者、參與者、建設者，在東莞建設史上留下了光輝的一頁。世界莞商大會已成為一個有高度凝聚力、重要影響力的商會平臺，將發揮越來越重要的作用。

隨後，2016世界莞商大會組委會主任莫浩棠向到場來賓致歡迎詞。他說，東莞市委市政府十分重視世界莞商大會的召開，一直將其作為東莞市的一項全球性重要的大型活動，並再次釋放了高度重視非公經濟發展、高度重視企業家價值的親商重商政策的強烈信號。

莫浩棠還表示，今年是世界莞商聯合會的換屆之年，組委會順利完成第二屆理事會的籌組任務，兩屆理事會已順利實現無縫交接，新一屆理事會將領導世界莞商聯合會意氣風發奔向更輝煌的明天。

新任世界莞商聯合會會長尹洪衛在陣陣掌聲中上臺發言，總結了世界莞商聯合會成立4年來所取得的成就。他說，世莞會穩步推進了組織機構建設，提高了會員服務質量，建立了政商聯動平臺，增強了引導青年成長的力度，積極倡導了義利兼顧的精神。新一屆理事會全體成員將堅持把個人理想與辦會理念相結合，謹記《莞商宣言》，帶動全體會員群策群力，共同為本會的發展和莞商品牌打造出謀劃策、獻計出力。

東莞市政協主席、市統戰部部長李小梅在大會上宣讀了2016傑出莞商表彰決定，王文城、方桂萍（女）、尹洪衛、葉春榮、孫少文、張華榮、陳日坤、陳永棋、鄭耀南、莫浩松、梁麟、謝富年、譚錦球共13人上臺接受表彰。

李小梅表示，這13名傑出莞商是各自所在領域內的傑出代表和人們推崇學習的時代典範，他們務實創業的精神、創新興業的特質、誠信立業的品格、大德強業的抱負，值得總結和分享，希望他們再接再厲，發揮表率作用。

境外莞商代表、澳洲莞商聯合會會長、世嘉控股有限公司董事長陳日坤，境內莞商代表、廣東唯美陶瓷有限公司董事長黃建平分別作了發言。

東莞市委書記呂業升在致辭時表示，在世界莞商聯合會的團結帶領下，廣大莞商與全市人民一道，披荊斬棘、克難奮進，創新 發展、轉型升級，為全市經濟社會發展作出了突出貢獻。他強調，最令我們引以為豪、最值得我們珍視的是我們有一大批有著濃厚的東莞情懷、有著優秀的能力素養、有著令人可敬的社會責任擔當的莞商，這才是東莞最寶貴的財富。這個優秀的群體是東莞經濟發展的脊梁，正是他們的艱苦拼搏和卓越貢獻，支撐了東莞的發展，成就了東莞的輝煌。

呂業升表示，當前，東莞市正處於在更高起點上謀劃更高水平發展的重要戰略機遇期，這為全球莞商創新創業、施展抱負，為 世界莞商聯合會發揮作用、茁壯成長提供了廣闊的舞臺和嶄新的機遇。他呼籲全球莞商緊密團結在世界莞商聯合會周圍，充分利用世界莞商大會這一平臺，進一步傳承莞商精神，凝聚莞商力量，促進莞商合作，再創莞商輝煌，努力為東莞實現更高水平發展 發揮更大的作用，作出更大的貢獻，彰顯更大的價值。

呂業升希望廣大莞商在強化創新中引領轉型升級，成為支撐東莞經濟轉型、結構調整、動能轉換的“頂梁柱”；在團結合作中助推家鄉發展，共同推動東莞在更高起點上實現更高水平發展；在誠信經營中彰顯價值追求，努力實現企業成長與東莞發展同進，與國家夢想、民族夢想同行。

呂業升最後表示，作為廣大海內外莞商創新創業、崛起壯大的堅強後盾，市委、市政府將深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神 ，按照構建“親”“清”新型政商關系的要求，秉承親商、安商、穩商、富商的理念，大力營造市場化法治化國際化營商環境，千方百計助推莞商做大做強，與海內外莞商攜手共創更加燦爛的美好明天。

8日下午，各參會代表們還一起參觀了莞商國貿中心項目和東莞城市規劃展覽館，上述兩個參觀點結束後將乘坐地鐵返回各鎮街，由各鎮街分別舉行懇親活動。

東莞位於廣東省中南部，珠江口東岸，廣州、深圳、香港經濟走廊中段，“廣東四小虎”之首，號稱“世界工廠”。東莞是廣東曆史文化名城，有著1700多年的郡縣史，距今1700多年前的三國時期建郡，是嶺南文明的重要發源地，中國近代史的開篇地和改革開放的先行地。2015年末常住人口825.41萬人，其中戶籍人口195萬，僑胞20多萬人，港澳臺胞70多萬人，是著名的僑鄉。2015年，東莞市生產總值6275億元，外貿進出口1676.7億美元，位列中國城市第5名。

東莞是著名的國際制造名城。1978年，中國第一家“三來一補”企業太平手袋廠在東莞誕生。改革開放以來，東莞堅持以外向帶動起步，以制造業業立市，從一個傳統的農業縣發展成為新興的國際制造名城。東莞以不到全國萬分之三的土地，創造了超過全國百分之一的工業產值，被稱為中國改革開放的一個精彩縮影。目前已吸引全球40多個國家和地區的外商投資，近1.1萬家外資企業，累計利用外資850億美元，全球49家500強企業在東莞投資專案88個，形成了電子資訊、電器機械設備、紡織服裝鞋帽、食品飲料、造紙及紙制品等支柱產業，培育出LED光電，新型平板顯示、太陽能光伏等新型產業群。



